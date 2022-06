Video: se enamoraron por internet y al reunirse no se reconocieron

Con la llegada de Internet y las redes sociales, las relaciones humanas tomaron una nueva dimensión y muchas veces las distancias y hasta los efectos se ven mutados por las nuevas dinámicas que impone la tecnología.

Conocer a una persona a través de distintas plataformas dejó de ser una rareza y desde hace ya algún tiempo, es moneda corriente a la hora de relatar en inicio de un vínculo sentimental. Pero en épocas de pandemia, lo que nació como un amor virtual puede tener sus limitaciones a la hora del reconocimiento personal.

Esto fue lo que le ocurrió a una joven mexicana que conoció a un chico a través de una app de citas e iniciaron un vínculo sentimental que se vio obstruido de pasar la presencialidad por diversas circunstancias, pero que llegaron a conocerse y abrazarse de forma accidentada.

Se trata de Iris, quien mantuvo una relación a distancia con Fede durante meses por internet, hasta que finalmente decidieron verse en persona. Así fue que Fede se tomó un avión y viajó hasta Guadalajara, la ciudad de su amada.

Como si se tratara de una escena de cine, Iris esperó al chico en el aeropuerto durante un par de minutos que parecieron eternos mientras el resto de los pasajeros abandonaban la aeroestación. A su vez, familiares de la chica la filmaban de espaldas para poder registrar ese instante en el que ambos enamorados se verían por primera vez.

Sin embargo, los nervios por el encuentro le jugaron una mala pasada a ambos ya que el muchacho pasó delante de la joven y ninguno de los dos se percató de la presencia del otro, mitad por la ansiedad y mitad por el tapabocas. “Cuando Fede pasó delante de mí, no me vio y yo con la mascarilla no le distinguía... pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas jóvenes de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, confesó Iris.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan... fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor”, aseguró además en el video que compartió en TikTok.

El primer vídeo, que recoge la espera de Iris, acumula ya 17 millones de visualizaciones, mientras que la segunda parte está cerca de los dos millones.