Video: se despertó de la anestesia y no reconoció a su novio

En Estados Unidos, una joven se sometió a una operación y al despertar no reconoció a su novio, debido a los efectos de la anestesia. A pesar de no recordarlo, le manifestó que le parecía atractivo. Lejos de las críticas, el video despertó risas en TikTok, donde se volvió viral con millones de reacciones.

A través de la cuenta de @mikefajardo_, se puede ver el clip en el que se observa a la muchacha en la camilla tras la cirugía y cerca de ella está su pareja. La chica lo miró perdida como si se tratara de un desconocido, aunque sin dudarlo, le acarició la cara y le dedicó unas palabras.

“Me gusta cómo te ves... me gustas, eres guapo”, le comentó la joven. Además, ella le agarró su gorra para ponérsela encima de la cabeza, bromeando con el supuesto desconocido.

Después de ese momento, el novio le manifestó: “Voy a hacer que tu mente explote ahora mismo ¿quieres saber cómo?”. A continuación, el joven le da un beso en la mejilla, ella se sorprende y grita “este chico guapo me está besando”.

La pareja que se volvió viral lleva dos años de relación, pero la anestesia no le permitía a la joven recordar nada, por lo que su novio aprovechó la situación la cual grabó en compañía de otro cómplice presente en la habitación. El video arrasó con casi 30 millones de reproducciones y miles de comentarios en la publicación, por lo genuina reacción de la muchacha.

La pareja de la chica aprovechó las circunstancias para jugarle una broma.

El chico no paró de besar a la joven que descansaba en su cama tras la operación. Por cada beso, más le costaba a su novia salir de su asombro y al chico de contener la risa.

Otros usuarios también se animaron a compartir sus experiencias de cuando estuvieron bajo los efectos de la anestesia. “Yo con anestesia empecé a sacar el dedo medio a toda la clínica. Mi hermana me tiene grabada”, “Es cierto, hay personas que después de la anestesia no reconocen a nadie”, “Ella lo ama. Le gusta en serio”, fueron algunos de los comentarios.

La usuaria beatriz comentó entre risas su caso desafortunado: “Cuando desperté, la enfermera me dijo: ‘respira, no se te olvide respirar’ y me dio mucho susto, sentí que no sabía cómo respirar. Me dio pánico”.