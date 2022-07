Video: reveló la estrategia para ahorrar U$S 2.300 en un vuelo a Madrid que costaba más de U$S 4.600

Ignacio tiene 37 años, nació en Buenos Aires y actualmente vive en Chile. Trabaja como médico especialista en terapia intensiva y medicina interna, y gracias a su carrera pudo viajar por todo el mundo. Pero más allá de su faceta laboral, es un apasionado de los viajes y un especialista en encontrar buenas ofertas de vuelos que comparte por Instagram. Algo que sus más de 113.000 seguidores saben y le agradecen. En diálogo con La Nación reveló la estrategia con la que le hizo ahorrar a su primo nada más ni nada menos que US$2300.

Ignacio contó que: “Hoy me llamó mi primo muy preocupado. Tiene que viajar a Madrid por trabajo en septiembre”, explicó a través de un reel que se viralizó en las últimas horas, en donde explica el tip con el cual le hizo ahorrar una cuantiosa suma de dinero.

“Un poco por necesidad, al principio, y después ya por gusto, siempre me interesó el tema de optimizar los viajes en términos de conseguir vuelos más baratos y mejores ofertas”, dice el instagrammer. “Periódicamente, cuando encuentro algo que puede ser de utilidad para los seguidores, lo publico”, agrega.

En esas búsquedas, que hace prácticamente a diario, Ignacio se dio cuenta de algo. “Si uno quiere llegar desde Argentina a un destino en América del Norte, Europa, o también en Asia, termina siendo mucho más económico salir de un país limítrofe. Principalmente, de Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile y Asunción (Paraguay)”, dice el médico. Y remarca: “Si uno hace las cuentas y se pone a buscar, realmente termina siendo mucho más económico. Obviamente, hay que sumar el trayecto de Buenos Aires hacia esa capital, pero en general resulta económico”.

Reveló en las redes la estrategia con la que le hizo ahorrar US$2300 en pasajes a su primo. Foto: Instagram

El caso de su primo, aclara, fue “un poco exagerado”. Y precisa: “Él no viajaba por placer, viajaba por trabajo. La verdad que fue con muy pocas semanas de anticipación y se iba a quedar solo tres días en su destino. Obviamente, eso hace que la diferencia sea muy marcada, porque prácticamente ahorró un 50% del pasaje”.

Tal como indica en el reel que se hizo viral, a través de Aerolíneas Argentinas, el vuelo sin escalas a Madrid le costaba a su primo US$ 4.816. Pero, aplicando su estrategia, Ignacio le consiguió un vuelo directo a la capital española, aunque desde Santiago y por US$2361. “El vuelo de Buenos Aires a Santiago por JetSMART sale 150 dólares”, indica el médico en el video.

“Conclusión: mi primo ahorró 2.300 dólares y aprovecharon para cenar juntos antes de su vuelo. Moraleja: siempre preferir volar desde Santiago, Asunción o Montevideo”, dice la última placa del video.

En conversación con este medio, Ignacio dice que, por lo general, cuando la gente viaja de manera programada y por turismo, “los vuelos se sacan con anticipación y se quedan por lo menos una, dos, tres semanas. Eso hace que, en general, los costos sean más baratos”. Y comenta que, a partir de la interacción con sus seguidores, fue encontrando nuevas opciones para esta estrategia.

“El tramo de Buenos Aires al país limítrofe no necesariamente tiene que ser en avión. Por ejemplo, mucha gente que vive cerca de la frontera con Paraguay, en el noreste, cruzan la frontera en auto. Gente que vive en Mendoza y cercanías puede cruzar a Santiago de Chile también en auto, a través de los pasos fronterizos. Y gente que sale de Montevideo, va en barco. O sea que se puede combinar medios de transporte, eso es algo que yo inicialmente no había considerado, pero que los seguidores que viven en esas regiones me fueron comentando”, comenta el médico.

Cuánto cuesta volar desde Asunción, Montevideo, Santiago y Buenos Aires a Madrid

A través de la herramienta Google Flight, se puede consultar cuánto cuesta un pasaje directo promedio a la capital española desde las diferentes capitales sudamericanas. En este caso, se aplicó una fecha y duración de viaje similar a la del primo de Ignacio. Y para que la comparación sea más sencilla, todos los valores figuran en dólares.

Desde Asunción, hay un pasaje directo a Madrid que cuesta US$2563

Los precios de vuelos de Asunción a Madrid. Foto: Captura Google Flight

Si se elige volar desde Montevideo, los precios rondan entre los US$2491 y los US$2702

Los precios de vuelos de Montevideo a Madrid. Foto: Captura Google Flight

En el caso de Santiago de Chile, figuran pasajes de US$2742 y US$3006

Los precios de vuelos de Santiago a Madrid. Foto: Captura Google Flight

Desde Buenos Aires, los valores se elevan: van desde US$3667 hasta US$4403, depende de la aerolínea con la que se elija viajar