Video: repartidor entrega una caja de preservativos y lo atiende la suegra del joven que hizo el pedido

Las empresas de envío ofrecen más que solo entrega de alimentos, permitiendo compras de una amplia gama de productos. Aunque el trabajo de los repartidores parece sencillo, las experiencias y situaciones que enfrentan pueden ser muy variadas y, en ocasiones, sorprendentes.

Tal fue el caso de Alex, un joven repartidor que compartió una anécdota insólita en su cuenta de TikTok. Bajo el usuario @alex_solla, el tiktoker publicó un video con el título “me piden preservativos y pasa esto” y el contenido se volvió viral.

Alex trabaja para una empresa de envíos conocida y en una de sus entregas recientes recibió un pedido inusual: un paquete de preservativos. En su video mostró el pequeño paquete a la cámara y comentó con humor: “Este es el único producto del pedido, así que vamos a ir rápido, que si no... la liamos”.

La situación tomó un giro inesperado cuando Alex llegó a la dirección de entrega. Al llamar al timbre, una mujer respondió diciendo: “Espérate un momento, voy a llamarlo. Es mi yerno”. Alex quedó sorprendido y nervioso al escuchar esto.

“No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Es su yerno y me ha visto con los condones en la mano! Ay, dios mío”, exclamó en el video, mientras se cubría el rostro.

Una vez completada la entrega, Alex seguía asombrado por lo que acababa de suceder: “Que me ha abierto la suegra, no me lo puedo creer”.

El momento y su reacción rápidamente se volvieron virales, acumulando 118 mil reproducciones en TikTok y más de 5.000 mil me gustas. Los comentarios no se hicieron esperar, con muchos usuarios riéndose de la situación.

“Yo como suegra lo que me llamaría la atención es lo flojo que es mi yerno, que ni a comprarlos va”, escribió una usuaria en la caja de los comentarios. “Encima dice “que vaya bien””, indicó una joven con caritas sonriendo.Además, otros internautas felicitaron a Alex por su actitud y humor ante el incidente. “jaja que crack”, asumió un muchacho.