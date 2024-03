Video: recorría un departamento en venta y descubrió algo que la dejó en shock

Para una persona o matrimonio que se encuentra en la búsqueda del “hogar ideal”, ir a ver inmuebles es una actividad emocionante, ya que se imagina la vida que comenzará a forjar en el inmueble. Sin embargo, para otras personas también puede ser una situación estresante y, en ocasiones, aterradora.

En TikTok, el video de una usuaria superó las 26 millones de reproducciones en menos de una semana por el peor de los motivos. Es que, cuando le mostraban un departamento en venta, la mujer descubrió a una persona durmiendo en un placard. La inquietante experiencia tomó con la guardia baja incluso a la agente inmobiliaria, quien sintió la necesidad de disculparse por lo sucedido.

El video que dura menos de un minuto comienza con una pareja dialogando con una agente inmobiliaria. Como contexto, la joven se limitó a escribir: “Cuando estás mostrando un departamento y sucede esto”.

Al ingresar al luminoso y amplio inmueble, la pareja comienza a inspeccionar los ambientes y a evaluar sus posibilidades, por lo que comienzan a abrir las puertas de los placares y las habitaciones. Sin embargo, la tranquilidad de los primeros segundos de metraje se ve disturbada rápidamente.

Es que, al ingresar a uno de los dormitorios, la tiktoker filma el amplio ambiente y luego se dirige al placard. Al abrir la puerta, se encuentra con un hombre acostado en el suelo, presuntamente durmiendo. Al verlo, la mujer se asusta notablemente y le avisa a los presentes que había “otra persona” en la casa.

“Ya no se puede dormir la siesta tranquilamente”, fue uno de los desopilantes comentarios de los usuarios de TikTok al ver el video de un okupa en el interior del ropero. Foto: Captura video

La agente inmobiliaria, atónita y sorprendida, es quien se encarga de ir a revisar la habitación. La mujer, aún en shock, abre la puerta principal y sale del departamento. En ese momento se escucha a la trabajadora pedir disculpas por lo sucedido, a lo que la mujer simplemente responde: “Está bien”.

En el posteo, el cual cuenta con más de 8.300 comentarios, los usuarios opinaron que la situación también les habría causado gran incomodidad y otros realizaron comentarios humorísticos.

“Me asusté igual que ella”, “Casi me da un infarto”, “¿Será que no ven películas? Corran de ahí todos”, “Bueno pero, dejando de lado al okupa, el departamento es muy bonito”, “Se le olvidó decir que venía incluido con el depa”, “Ya no se puede dormir la siesta tranquilamente”, fueron algunos de los comentarios.