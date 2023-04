Video: quedó embarazada pero no sabe de quién y ahora busca al papá de su hijo en TikTok

Sarah-Jayne Snow, es una joven de origen escocés y está esperando un hijo. Su historia se hizo viral en TikTok luego de subir un video donde busca al padre de su bebé. Según contó la usuaria, quedó embarazada luego de tener relaciones con un joven que conoció en sus vacaciones en agosto del año 2022 en Tenerife, España.

La joven de 30 años contó que el chico que está buscando tenía 19 años cuando se conocieron. Los dos se vieron por primera y única vez en un boliche llamado “Veronica’s”, donde ambos terminaron ebrios. Después de tener relaciones sexuales, no se hablaron más ni intercambiaron sus números de teléfono. Ni siquiera sabían sus nombres.

“Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua”, expresó Sarah.

Luego de un tiempo, la joven se enteró de que estaba gestando un bebé. Sarah-Jayne dijo que estuvo con resaca durante algunos días y por eso no tomó la pastilla de emergencia. Según informó el medio británico The Sun, cuando descubrió que estaba embarazada, se asustó demasiado. Sin embargo, después de pensar en la situación, decidió quedarse con el bebé y convertirse en madre por primera vez.

“Estaba sorprendida y asustada. Pero algo en mi corazón me dijo que debería quedarme con el bebé”, dijo, y luego aseguró: “Definitivamente estoy lista para ser mamá.”

Aunque la joven manifiesta que podría criar sola a su hijo, igualmente está interesada en contactar al joven y a su familia para informarles sobre la paternidad, ya que considera que es lo adecuado tanto para ellos como para el bebé.

“Cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo. Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre. Todo lo que quiero es que el papá y su familia sepan que si quieren participar, puedan hacerlo”, expresó.

“Esto no es una manera de obtener ganancias financieras. Sólo sé lo importante que es saber de dónde vienes”, dijo. “Obviamente, ser madre soltera da miedo, pero me las arreglaré. Tengo una casa hermosa y no necesito nada del papá del bebé”, sostuvo.

De acuerdo con las palabras de la joven, los únicos detalles que tiene del padre de su hijo, es una fotografía con él que capturó mientras hacía una videollamada con su hermana. Asimismo, recuerda que el muchacho trabaja en el centro comercial Braehead de Glasgow.

Luego de recibir miles de comentarios en la red social, Sarah-Jayne sostiene que no busca atención ni popularidad, sino que simplemente anhela hallar al papá de su pequeño para permitirle ser parte de la vida de su hijo si así lo desea.

“Me haría feliz por mi hijo si lo encontrara. Tengo una familia muy pequeña y no quiero que mi hijo pierda el amor de ambos lados. Es lo que se merece”, sostuvo.

Asimismo, a pesar de todo su esfuerzo, Sarah intentó dejar en claro que no ve ninguna posibilidad de que esta persona se convierta en su pareja, pero está ansiosa por poder encontrarlo y al menos hacerle saber lo que está sucediendo. “Hacerle saber a alguien que va a ser papá es lo correcto”, afirmó.

Sarah-Jayne Snow no pierde las esperanzas de que algún día puedo encontrarlo y así lo manifestó en los comentarios: “No le he encontrado. No”, pero confió en que al nacer su hijo contará con pruebas de ADN. “Estoy segura de que le encontraré”.