Video: por a una apuesta, un tiktoker se comió un murciélago y enfermó gravemente

Aq9ine es el apodo de un famoso blogger oriundo de Kenia, África oriental, quien se ha hecho popular en la plataforma TikTok debido a las comidas que prepara mezclando extraños ingredientes y que luego consume. Acostumbrado a estas prácticas, decidió aceptar el reto de sus fanáticos, el cual consistía en cocinar y devorar un murciélago, sin embargo, esto no resultó bien y el muchacho puso en riesgo su salud.

El joven keniano es plomero de profesión, pero apasionado de la cocina, y aumentó sus seguidores en África tras grabar una serie de vídeos cortos en los que combina todo tipo de condimentos con polenta de maíz, incluidas hojas de plantas, hasta las no comestibles.

El joven manifestó que se curó fumando marihuana. Foto: Web

Después de cocinar un murciélago, lo comió en vivo, pero unos días después admitió que experimentó algunos efectos secundarios que nunca antes había tenido.

“Yo nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en África comen murciélagos y no tienen problemas. Yo, en cambio, perdí la voz y tuve fiebre alta, pero no creo que sea Covid-19. Tomé algunas medicinas, pero la situación no ha mejorado”, relató el blogger.

“Me curó la marihuana”

Según Aq9ine, nativo de Meru en el área del Monte Kenia, al norte de Nairobi, lo que lo curó fue fumar marihuana.

“Mi medicina es la marihuana y eso es lo que usé (dijo durante una entrevista en el programa de televisión de Presenter Ali, un conocido youtuber) y después de dos días las cosas cambiaron. Seguiré fumando hasta que esté totalmente recuperado”.

Ahora el tiktoker de comida extrema probará otras recetas arriesgadas: prometió cocinar el mole y las culebras.

“Dejaré de crear contenido solo cuando tenga problemas de salud tan graves que deba ser hospitalizado. No quiero morir, sino entretener a mis fans”, concluyó Aq9ine.