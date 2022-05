Video: no podía pagar la chomba de la promoción y sus amigos le dieron una emotiva sorpresa

En medio de noticias negativas tanto de la política, de la economía como de la crisis social, un grupo de adolescentes devolvió una mirada positiva y dignificante que sirve para mirar con esperanza el futuro.

Se trata de alumnos de un colegio del provincia de Buenos Aires, quienes habían pagado las chombas de la promoción cuando se enteraron que uno de sus compañeros, Sami, no podía pagarla por lo que se quedaría sin la prenda.

Los estudiantes entendieron que era el momento de demostrar su costado más solidario por lo que entre todos compraron la remera y se la regalaron. Pero para el momento de la entrega, los chicos decidieron hacer un video y darle una sorpresa a Sami.

Una de las integrantes del curso le tapó los ojos mientras que otro apareció con la prenda. Luego, el joven abrió los ojos y al entender la situación la emoción fue más fuerte.

El emotivo momento fue grabado y compartido en la cuenta de TikTok de Magalí, compañera de Sami, y la viralización llegó a tal punto que superó las 5 millones de reproducciones. Pero no solo eso, los usuarios de dicha red social comenzaron a pedir que habiliten un CBU para depositarle dinero y ayudar al chico humilde.

En tanto, la propia Magalí contó en otro video que “Todo lo que estamos recaudando es para él. Tenemos un kiosco en la escuela y la plata es para la fiesta en la que a él ya lo contamos”.

Debido a la gran repercusión, la adolescente agradeció a los usuarios que quieren colaborar con Sami: “De verdad no puedo creer toda la gente hermosa y copada que hay. Gracias a ustedes por querer ayudar, no puedo responder uno por uno porque se me tilda el celular”.

Sobre el final del mensaje, añadió: “Voy a hablar con mis compañeros para poner un CBU para ayudar para su campera y si podemos comprarle unas zapatillas. Gracias de corazón”.