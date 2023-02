Messi compartió un video de su hijo Ciro en modo Dibu Martínez y cantando un tema del Duki

Este viernes, Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram una historia que muestra la alegría que se vive en su familia por el título en el Mundial. En un video de 36 segundos se lo puede ver a Ciro, su hijo más pequeño, mientras ataja sobre un sofá en el living de su casa de París.

A lo Dibu Martínez, Ciro se tira de un lado a otro para contener los lanzamientos. De fondo se escucha el tema icónico “Tres estrellas en el conjunto”, el homenaje que le rindieron Bizarrap y Duki a la Selección campeona, detalla TN.

“Andá pa’ allá, bobo”

Por otro lado, Lionel Messi habló del impacto de su frase del Mundial, el “andá pa’ allá, bobo” que le dijo a Wout Weghorst, y aseguró que le causa cierto sonrojo verse de esa manera pero la historia siguió tomando vuelo propio cuando el capitán de la Selección argentina reveló que sus hijos usan la frase en lo cotidiano de la vida familiar.

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso”, contó Messi en una entrevista que dio al diario Olé. “Cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten por algo lo tiran y alguno que otro lo usa”, reveló.

Algo arrepentido de haber actuado en caliente en el recordado momento con el futbolista de Países Bajos, el crack rosarino dijo: “Hoy o después de haber pasado todo lo que pasó no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. No pensaba en nada pero fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes y durante el partido y por cómo terminó, pero sé que en la Argentina se hizo viral y que hasta hicieron stickers”, dijo.