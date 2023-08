Video: les dio de probar fernet a unos italianos y sus reacciones se hicieron viral en TikTok

Un divertido y curioso experimento gastronómico se volvió viral en las redes sociales, gracias a la iniciativa de una argentina residente en la ciudad de Ferrara, Italia. Noelia, conocida en las redes como @noelialoch, decidió sorprender a un grupo de italianos con una bebida tradicional de Argentina: el fernet con Coca-Cola.

El video, compartido en la plataforma TikTok, muestra a Noelia presentando el experimento a tres amigos italianos. La primera en probar la combinación fue una mujer llamada Marzia, quien tras el primer sorbo quedó maravillada y aprobó la mezcla de sabores.

Sin embargo, las reacciones no fueron todas iguales. El segundo participante, un hombre, no quedó tan convencido con el sabor del fernet. Pero fue el tercer italiano quien tuvo la tarea de desempatar la situación. Al probar la bebida, expresó de manera positiva su aprobación, afirmando que le parecía “verdaderamente bueno”.

En los comentarios del video, Noelia aclaró que la mezcla de fernet con Coca-Cola no es común en Italia, lo que explica las reacciones variadas y a veces sorprendidas de los participantes.

El video se ha convertido en un fenómeno viral, acumulando más de 62.000 reproducciones y más de 1.500 ‘me gusta’. Los usuarios de la plataforma dejaron sus opiniones y comentarios, compartiendo sus propias experiencias y sorpresas con respecto a esta combinación de sabores.

“Que hace un limón en ese fernet”, “A mí me cayó como jarabe de hierba la primera vez, ahora no lo quiero, lo necesito”, “Y pensar que mi abuelo me lo daba puro para las náuseas en los viajes largos”, “El fernet con coca no lo toman los italianos, lo toman solo como aperitivo o después de las comidas como digestivo”, “Es por ahí Noe. Siempre representando”, “El italiano es purista. El tema acá es que lo están tomando con coca, una aberración en Italia, ahí está el logro, no que sea italiano y ya” son algunos de los comentarios.

