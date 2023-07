Video: la ingeniosa técnica de una mamá para que sus hijos no le roben los chocolates de la heladera

Cansada de que sus hijos le roben los chocolates de la heladera, una mujer mostró en TikTok la ingeniosa manera que encontró de proteger a sus preciados dulces. En un video viral decidió colocar una caja fuerte dentro para no sufrir más decepciones.

Todo comenzó con un video anterior en que la mamá compartió que su esposo se comió el último alfajor que era para ella: “El alfajor que quedaba acá era mío”.

María Emilia decidió tomar acciones al ver que se comieron su alfajor. Foto: captura.

En el clip de 18 segundos compartido por su familia se puede ver María Emilia arrodillada frente a la heladera ingresando la contraseña de la caja fuerte mientras suena el sonido característico de la marcación. Quién grabó el video se le acercó sorprendido y le preguntó: ¿Qué haces boluda?, y en la descripción escribió “Noooo podessss”.

La mujer amante de los chocolates le respondió con una sonrisa: “Ustedes no me cagan más. Yo tengo mi chocolate acá” a lo que su esposo le contestó “no podés poner una caja fuerte en la heladera”. Sin embargo, la mujer sostuvo: “Una vez, dos veces sí, tres veces no me cagás. Yo tengo todo acá, cerradito, todo”.

El video en tan solo dos días cosechó más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok con más de 150 mil ‘me gusta’. Cientos de usuarios comentaron en la publicación que se sintieron identificados con el método de María Emilia y le expresaron su apoyo.

“Buena idea”, “Próximo invento: Compartimentos de heladera con combinación... patentá la idea!”, “El metal de la caja fuerte te va a echar a perder la carne y verduras”, “Por qué mi heladera no se ve así”, “Genial idea para la heladera del trabajo”, “No veo fallas en su lógica” y “Cada uno pone las cosas donde se le antoja”, fueron algunas de las reacciones en la caja de comentarios.

