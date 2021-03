Video: la increíble lesión que sufrió un físicoculturista “me arrancó por completo el tendón pectoral del hueso”

Ryan Crowley es un físico culturista británico de 23 años, que este fin de semana podría haber terminado su carrera, sufrió una impresionante lesión mientras entrenaba en el gimnasio.

La joven promesa del culturismo mundial fue víctima de su propia exigencia tras intentar levantar más peso del que podía. Por esto debió recaudar fondos para poder someterse a una operación y ahora afrontará una larga recuperación.

Si bien Crowley relató en sus redes sociales cómo fue la situación en la que se lesionó, no aclaró la cantidad de quilos que estaba intentando levantar en pecho plano, pero evidentemente no estaba listo para esa prueba.

Larry Wheels, su entrenador, fue quién publicó la grabación de la lesión en donde se ve el momento exacto en el que su pectoral derecho de deformó por completo al intentar levantar la barra. Gracias al video es que logró recaudar unos 25 mil dólares para poder operarse ya que su obra social no la cubría.

“Esto es devastador, amenaza su carrera”, explicó Wheels, asegurando que, dependiendo de la evolución del músculo durante la recuperación, podría o no, levantar el peso necesario para modelar su cuerpo como lo exigen las competencias a las que asistía.