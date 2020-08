Video: ingresó al mar y quedó completamente denuda luego de que su bikini se disolviera en el agua

Julius Dein, un famoso mago callejero compartió en sus redes el inédito truco de magia que le realizó a su novia Estelle, quien ingresó al mar a bañarse y quedó completamente desnuda luego de que su bikini se disolviera en el agua. Lejos de enojarse, la joven comenzó a reírse de la broma que le realizó su pareja.

La pareja estaba disfrutando de un día en la playa. Estelle aprovechó el buen clima para estrenar un bikini nuevo que había pedido a través de Internet. Pero lo que no sabía, es que Julius previamente se lo había reemplazado por otro que la dejaría completamente desnuda en el mar.

El mago Julius no perdió la ocasión para transmitir a través de las historias de Instagram su nuevo truco de magia mientras su novia se acercaba al agua.

La joven se metió al mar y al poco tiempo de estar nadando, rodeada de gente, comenzó a mirar a todos lados preocupada ya que algo no andaba bien. Era que ya no tenía el traje de baño puesto y no entendía cómo lo había perdido.

Julius, con fingida inocencia, le preguntó qué le pasaba, a lo que ella respondió: “¡Mi bikini! ¡Creo que lo perdí!”.

Rápidamente la joven le pidió a su novio una toalla para envolverse y así taparse debido a que quería salir del agua pero estaba completamente desnuda.

En el vídeo no muestra si al final el mago confesó su crimen, pero de lo que sí es seguro es que Estelle tarde o temprano sabrá lo ocurrido, sobre todo porque Julius lo compartió en todas las redes.