Video: increíble reacción de una madre al enterarse de que su hijo se hizo un tatuaje

A pesar de que estamos en el 2022, y que la mayoría de las personas tienen, al menos, un tatuaje, siguen habiendo personas, al día de hoy, que no les gustan y que no permiten que sus hijos se hagan uno. Algo tan de las décadas pasadas sigue estando vigente en algunas familias.

Precisamente es lo que ocurrió en una familia mexicana, cuando un chico le mostró a su mamá que se había hecho un tatuaje. Un familiar filmó la situación y la reacción de la mujer se volvió viral en las redes sociales, alcanzando millones de reproducciones.

En el video se puede ver cuando el hijo le muestra el tatuaje que se había hecho en el bíceps derecho. El tatuaje era una especie de frases. En ese momento la mujer estalla de rabia, el chico intenta detenerla diciéndole que lea lo que dice el tatuaje. Sin embargo, a la mujer no le interesa, “no me importa lo que dice, te dije que no quería”, le grita, mientras comienza a pegarle en la cara.

“Vení para acá Roberto”, comienza a decir la mujer en las imágenes mientras llama a un segundo chico, que aparentemente, es cómplice de su hijo. “Yo no estaba jugando, vengan para acá” insiste la mujer que asegura que ya “no la respetan”.

En el video las letras escritas advierten “vean hasta el final”, y es que en el final, la mujer se va de escena y vuelve con un cinturón, para disciplinar a sus hijos, e insiste en que “me va a dar un infarto si no vienen para acá” y advierte “yo les dije que no, no me respetan, yo les dije que no”.

El hecho sucedió en Culiacán, en Sinaloa, México, y fue el usuario “@_alexander_mg” quien lo subió a TikTok. El video rápidamente se viralizó y ya tiene más de un millón de reproducciones y más de 43 mil “me gusta”.

Se desconoce cómo terminó la discusión y si finalmente los jóvenes se acercaron a su madre. En los comentarios de la red social aseguraron que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que desee, mientras otros opinaron que se vive bajo su techo debería respetar sus reglas.