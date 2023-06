Video: hizo su casa en la propiedad de sus suegros pero la tiró abajo después de separarse

Un hombre tomó una drástica y controvertida decisión tras una ruptura amorosa, al desmantelar y demoler por completo la casa que había construido en la propiedad de sus suegros. El hecho captó la atención de muchos usuarios debido a la singularidad de la situación y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En TikTok, a través de la cuenta @.jano055, se compartió un video que se volvió viral, mostrando la demolición de la vivienda con una particular descripción: “Me botaron pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”.

Representando lo que alguna vez fue un hogar, en las imágenes se puede apreciar cómo quedan solo escombros, ladrillos rotos, fierros enredados y paredes a medio demoler. Martillo en mano y arriba de una escalera, el video registró al hombre con el trabajo casi terminado.

El clip acumula más de tres millones y medio de reproducciones y tiene más de 150.000 “me gusta”. El posteo generó una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios: algunos aplaudieron la audacia del hombre, mientras que otros rechazaron enérgicamente su comportamiento, considerándolo irresponsable e inmaduro.

El hombre no dudó en destruir su propia casa. Foto: TikTok / @.jano055

“A mi me dolería romper algo que me costó. Creo que hay otras formas de recuperar lo invertido”, “Quien siembra en terreno ajeno, hasta la semilla pierde”, “Yo haría lo mismo”, “Felicidades, que les cueste construir” y “Yo haría lo mismo aunque me dolería mucho por todo el esfuerzo que se hizo” fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La historia de este desamor pone en evidencia la complejidad de las relaciones de pareja y las repercusiones que pueden tener en otras áreas de la vida, como la convivencia en la propiedad de los suegros y la opinión de las redes al respecto. Este caso en particular ha generado un debate sobre los límites emocionales y las consecuencias de tomar decisiones impulsivas movidas por el despecho.

