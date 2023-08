Video: hicieron un pedido en la pizzería de 15 mil pesos y recibieron un regalo

Una familia, que había hecho un pedido de comida a una pizzería, se llevó una grata sorpresa la descubrir que los dueños del local les habían enviado un regalo. Milagros Montero publicó un video en las redes sociales donde mostró la reacción que tuvieron los comensales.

“Nos mandaron media docena de empanadas de regalo y pensamos que se equivocaron”, contó Montero en TikTok. En el video se puede ver la conversación que mantuvieron a través de WhatsApp. Al ver que había llegado más comida de la que habían pedido decidieron avisar.

Ocurre que la familia creía que el delivery les había llevado la comida de otro cliente. Sin embargo, desde el local de comidas les dijeron que las empanadas habían sido enviadas “sin cargo”. Los clientes respondieron con un efusivo audio.

“El festejo es lo mejor, amo a mi familia. No me falten nunca”, agregó Milagros. El video tuvo 680 mil reproducciones y cientos de comentarios. Los usuarios destacaron el gesto de la pizzería al enviar un regalo y de sorpresa.

“Excelente la pizzería y excelentes clientes avisando por las dudas”; “Esa pizzería es la posta esta acá en Villa Fiorito”; “Formas de fidelizar un cliente”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Una usuaria en particular contó que había tenido una experiencia parecida con el mismo local. “Me hicieron lo mismo una vez se demoraron y me hicieron descuento y cuando se olvidaron me regalaron dos hamburguesas gratinas con papas para mi sola”, explicó.

