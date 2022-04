Video: hacen un recital homenaje a un rapero asesinado y exhiben el cadáver en el escenario

Un rapero fue asesinado en Washington DC, la capital de Estados Unidos. Sus seguidores, a modo de homenaje, realizaron un show que increíblemente contó con la participación del cadáver del músico arriba del escenario. Las imágenes se viralizaron y generaron polémica entre los usuarios.

El club nocturno Bliss, donde se realizó el show/velatorio tuvo que salir a pedir disculpas por el bizarro espectáculo, con el cuerpo del rapero Goonew exhibido sobre el escenario. El “servicio conmemorativo” tuvo lugar el domingo, semanas después de que el cantante de hip-hop fuera asesinado a tiros a los 24 años.

“Nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Goonew”, escribió el lugar en un comunicado, que Shade Room compartió en Instagram el lunes.

“Una funeraria local se puso en contacto con Bliss para alquilar nuestro lugar para la celebración del regreso a casa de Goonew”, explicaron desde el local nocturno.

“Bliss nunca se enteró de lo que sucedería. Nos disculpamos sinceramente con todos aquellos que puedan estar molestos u ofendidos”, continuó el lugar. “Por favor, mantenga a la familia y amigos de Goonew en sus oraciones en este momento difícil”.

La declaración se publicó en medio de imágenes que circularon por Twitter donde se ve el cuerpo del rapero asesinado, cuyo verdadero nombre era Markelle Morrow, de pie, con sombrero, lentes y hasta una corona.

Un hombre que asistió a la macabra exhibición pública, titulada “The Last Show”, confirmó que había un cargo de entrada de 40 dólares para ingresar al lugar.

Si bien inicialmente no estaba claro si la figura era el cadáver real de Goonew o un maniquí, el consenso general es que el cuerpo era, de hecho, suyo.

“Durante el evento, el cuerpo de Goonew estaba apoyado en el escenario, vistiendo ropa de diseñador y una corona”, añadió Shade Room en las redes sociales.

En tanto, según XXLMag, Black Fortune, un rapero que actuó en el evento, escribió en una historia de Instagram: “No, esto no es una figura de cera, mi Brodie se volvió loco”.

El cadáver estuvo exhibido en el escenario durante todo el show.

Polémica en las redes

“De ninguna manera la madre de Goonew aprobó esa mierda que es tan triste e irrespetuosa”, escribió un fan horrorizado en Twitter. Otro agregó: “si vieron ese video con el cuerpo de Goonew, no pueden decirme que esta sociedad aún no se ha derrumbado”.

“Esto es una locura”, señaló otro observador en el ‘Gram. “¿QUIÉN PENSÓ QUE ERA UNA BUENA IDEA? (sic)”.

Incluso el ícono del hip-hop 50 Cent intervino en Twitter y escribió: “¡Oh, mierda! Me acabo de dar cuenta de lo que es esto”.

Mientras tanto, otro tuitero, supuestamente un empleado del bar, expresó su sorpresa al llegar, alegando que no tenían idea de antemano sobre lo que presenciaron.

“Imagínese entrar al trabajo y encontrarse con un cadáver en exhibición. No nos advirtieron, no nos dijeron que ni siquiera sabían”, escribieron. “Cuando digo que oficialmente me he traumatizado este año, lo digo en serio”.

Goonew fue asesinado a tiros por un asaltante en Washington.

Muerte de Goonew

Según los informes, Morrow había sido asesinado a tiros por un asaltante desconocido en District Heights, Maryland, el 18 de marzo, según un anuncio del Departamento de Policía del Condado de Prince George, informó Complex .

“Una vez en la escena, localizaron a un hombre adulto que sufría una herida de bala”, según el departamento de policía. “La víctima fue llevada a un hospital por lesiones potencialmente mortales y a aproximadamente la 7:30 pm, la víctima fue declarada muerta”.

La policía actualmente ofrece una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca al arresto de un sospechoso en el tiroteo.