Video: golpeó a una mujer en plena autopista porque le había dado un toque con su auto

Una mujer fue víctima de una agresión por parte de un hombre en el Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó, el viernes por la mañana. El hecho de violencia de género se dio cuando ambos chocaron y otro conductor filmó la reacción del hombre.

En las imágenes se puede ver cómo la mujer se baja de su camioneta Ford Bronco y enojada señala la parte de atrás de su vehículo al conductor del Volkswagen azul que la chocó.

Luego de cruzar algunas palabras acaloradas, el hombre se acerca a la camioneta y ella intenta alejarlo a empujones. Luego el la empuja a ella y le da un golpe en el estómago con un puño cerrado.

Quien estaba grabando le dice al conductor del Volkswagen azul, antes de que entre a su auto: “¡Dale, le pegás a las mujeres!”; frase a la que el hombre reacciona con insultos.

Le suspendieron la licencia de conducir

Las imágenes se dieron a conocer gracias a un conductor que venía detrás y pudo registrar toda la escena manifiesta de violencia vial, agravada por tratarse de un hombre contra una mujer.

El violento al volante tiene radicada su licencia de conducir en CABA, y luego de conocer el hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- y el gobierno porteño decidieron suspenderlo y deberá ser reevaluado con un examen psicofísico.

“Este conductor es el ejemplo de lo que no queremos ni podemos admitir más en las calles y en la vida. No podemos seguir tolerando ni la violencia vial ni la violencia de género. Agradecemos la rápida respuesta del gobierno porteño para suspender de manera conjunta a esta persona violenta que no respeta a las mujeres y a la seguridad vial”