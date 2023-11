Video: esperó a que sus abuelos se fueran de vacaciones y se quedó con su casa

Un hombre habría desalojada a sus abuelos para quedarse con su casa en México. El caso de la supuesta usurpación quedó reflejado en un video viral que se difundió en la red social TikTok.

“Ahora esta es mi casa”, afirma el nieto de los damnificados quien intenta, con mucha violencia, mantener a las personas afuera de la propiedad. Casualmente, los abuelos están acompañados de influencer que hace de mediador y, de paso, registra el dramático hecho.

Flores, que tiene más de 6 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, fue el encargado de difundir el video. Sin embargo, tras algunas críticas sobre la veracidad de la secuencia, decidió borrarlo.

De acuerdo al relato, los abuelos habrían sido desalojados al volver de sus vacaciones. “Ahorita regresamos y ahí está mi nieto. Queremos que nos deje entrar a la casa”, había explicado la mujer.

El hombre argumenta que los ancianos le habrían hecho un adelanto de herencia. “¿Por qué no te esperaste? Yo ya te había dicho que posiblemente tú ibas a heredar esta casa, pero tan pronto no. No nos hemos muerto”, manifestó el abuelo.

Aunque se volvió viral, los usuarios no compraron del todo la historia y dudaron de que se tratara de un caso real.

“Ni los episodios de la Rosa de Guadalupe se ven tan falsos”; “Siento que son de esos casos montados para ganar vistas y seguidores usando la indignación como método publicitario”; “Más fake imposible”; “El Óscar a la peor actuación”, fueron algunos de los comentarios.

