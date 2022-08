Video: escracharon a un cura que pateó a un perro en plena misa

Una joven compartió un video en donde se puede ver el preciso instante en el que un cura le da una fuerte patada a un perro, que se se había metido a la iglesia.

Ocurrió en el poblado de Yungay, en Áncash, Perú. La usuaria publicó las secuencia a TikTok y contó la situación. El golpe fue tal que animal dio un fuerte grito al recibir la agresión.

“¿De quién son los perritos? Ayer dije que saquen los perros, no sé porque traen muchos perros al templo”, señaló el cura a los asistentes a la misa.

La joven quedó sorprendida por la actitud del hombre que parecía no estar avergonzado por su actitud. Además contó que tras la agresión, el cura se quiso justificar al decir que Jesús sacaba a latigazos a animales y dueños de la iglesia

“Decía Jesús, mi casa es casa de oración… A veces molesta esto cuando el animal sube y la gente lo ve como quien dice, ‘no que suba nomás’”, dijo el religioso.

Inmediatamente, el video se llenó de comentarios de otros usuarios que repudiaron la actitud del cura. “Jesús jamás hubiera hecho daño a ningún ser sobre la tierra, mal muy mal por parte de este tipo”, dijo un internauta.

“Que vergüenza ver un cura haciendo esto, creo que le falta mucha humanidad para tratar al prójimo como asimismo”, opinó otro.

Hubo también quién pidió no generalizar este caso: “No se puede generalizar, puede ser un caso aislado, ellos no son así (los sacerdotes), será muy importante escucharlo, debe estar muy arrepentido”.