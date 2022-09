Video escalofriante: contó que un acosador la seguía, lo filmó y lo escrachó en las redes

Una joven de 24 años oriunda de San Juan captó el momento en que un extraño la seguía mientras se hallaba circulando por la localidad de Pocito.

Según relató mediante Twitter, un sujeto desconocido la persiguió en su automóvil. Afortunadamente pudo filmar la aterradora situación que experimentó y la compartió en su cuenta.

En las imágenes de la grabación se puede ver al presunto acosador atrapado in fraganti, quien le dice: “Te había confundido con una amiga, por eso te saludé”.

En la publicación compartida por la víctima se puede ver al extraño arriba de un auto blanco, según atestigua la mujer, este la persiguió por varias cuadras.

“Traté de evadirlo, pero estuvo hasta que me encontró, se paró y si no fuera porque lo estaba filmando no sé qué hubiera sido de mí. Necesito que todas estén atentas y alertas porque lo que”, comentó angustiada la chica.

“Lo que sentí y atravesé no se lo deseo a ninguna”, agregó.

Le negaron la denuncia

El tuit de la damnificada. Foto: Web

Una vez a salvo y lejos del sujeto, la chica decidió hacer pública su experiencia para advertir a las sanjuaninas. En las redes sociales se viralizó y eso hizo que otras chicas se comunicaran con ella. Resulta que, presuntamente, el mismo hombre acosó a otras mujeres, en otros puntos de la provincia.

“Fui a hacer la denuncia, pero hicieron un acta. No me tomaron la denuncia porque no me tocó ni se exhibió”, expuso la damnificada. “Para la ley eso no es acoso, es otra cosa. El acta es para que estén atentos por la patente, características del auto y de él”, mencionó.

Las chicas que se comunicaron con Díaz le relataron situaciones similares. “A ese hombre lo conocemos con mi mamá, es papá de mi hermanito, lo abandonó y ya tiene denuncias hechas por mi mamá”, le reveló una joven sobre el sujeto. “Tiene que estar preso”, insistió.

Asimismo, otra mujer le expresó que es el mismo que a ella la persiguió, en otra ocasión. “Me dijo que hace unos días fue a comprar y la persiguió, hasta la puerta de su casa. En ese momento él le dijo que ya sabía dónde vivía para la próxima”, detalló sobre la charla con otra presunta damnificada.