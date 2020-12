Video: entró al mar y quedó completamente desnuda luego de que su bikini se disolviera en el agua

Julius Dein es un reconocido mago callejero que deleita a sus espectadores con trucos y chistes en la vía pública, pero también a sus seguidores en distintas redes sociales.

En sus múltiples intervenciones no solo hace magia sino que también divierte a quienes lo ven con distintas bromas. Una de ellas es la que le hizo a su novia cuando ambos disfrutaban de un día de playa y mar.

Sin que su novia Estelle lo supiera, Julius cambió la bikini que la joven había comprado por internet y la reemplazó por otra que se disuelve a los pocos minutos de entrar en contacto con el agua.

Así fue como Estelle aprovechó el buen clima para estrenar dicha bikini y el mago Julius no perdió la ocasión para transmitir a través de las historias de Instagram su nuevo truco de magia mientras su novia se acercaba al agua.

La joven se metió al mar y al poco tiempo de estar nadando, rodeada de gente, comenzó a mirar a todos lados preocupada ya que algo no andaba bien. Era que ya no tenía el traje de baño puesto y no entendía cómo lo había perdido.

Julius, con fingida inocencia, le preguntó qué le pasaba, a lo que ella respondió: “¡Mi bikini! ¡Creo que lo perdí!”.

Rápidamente la joven le pidió a su novio una toalla para envolverse y así taparse debido a que quería salir del agua pero estaba completamente desnuda.