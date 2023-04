Video: el humorista Wali Iturriaga se descompensó, cayó del escenario y el público pensó que era parte del show

El humorista del momento Wali Iturriaga está en la cresta de la ola, con más de 14 millones de seguidores en las redes sociales, llegó más allá de lo que había imaginado en Corrientes, su provincia natal. Con estudios en actuación y arte recién a los 36 años, su vida cambió por completo.

Durante su gira por Buenos Aires, un incidente ocurrió el domingo 2 de abril, generando preocupación entre los asistentes a su show y el propio protagonista. Sin embargo, él mismo se encargó de despejar las dudas a través de sus redes sociales: “Casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión, traté de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frío, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada”.

Incluso relató las consecuencias de la caída del escenario: “Me di la cabeza contra el borde del escenario y caí con la espalda y la cabeza al suelo. Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos, la cara un poco raspada y el tabique lastimado”. Concluyó en el video que decidió volver al escenario para terminar su show: “Perdí la conciencia y al volver después de unos cuantos minutos quise terminar el show -por decisión mía, sé que está mal, pero necesitaba hacerlo- ese día tenía doble función y mi compromiso con cada uno de ustedes es total. Gracias a todos por el cariño, por preocuparse y por el amor que me dan siempre”.

Sus seguidores expresaron su preocupación por el humorista: “Me vuelve agarrar el mismo escalofrío de anoche, la señora que interactuaste es mi mamá y nos quedamos muy preocupados. Gracias a Dios y a tu ejército de sentidos no fue grave. Ahora descansá y recuperate, que somos muchos los que te queremos ver bien”.