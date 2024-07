Video: el conmovedor mensaje de una abuela en el casamiento de su nieta con otra mujer

El conmovedor mensaje de la abuela de Isabella Quiros, quien expresó su amor y aceptación incondicional hacia su nieta y su pareja, ha capturado la atención de millones de personas en TikTok.

A pesar de sus creencias religiosas y haber nacido en 1939, la abuela demostró que la homofobia no tiene justificación, independientemente de la edad o el “pensamiento de toda la vida”. Este mensaje de cariño, que ha acumulado casi 27 millones de reproducciones y cuatro millones de ‘me gusta’, muestra la importancia de la aceptación en todas las familias.

En el video, Isabella ironizó sobre los prejuicios al escribir: “Tu abuela jamás va a aceptar tu relación con una mujer”. Sin embargo, su abuela mostró un profundo amor y comprensión, diciendo: “Si mi abuelita que es creyente y nació en 1939, me ama y no me juzga, ya gané”.

La abuela describió a Isabella como la nieta más cariñosa y le ofreció un sabio consejo: “Nunca se acuesten a dormir si no han resuelto su problema. Que se enamoren cada día un poco más y de seguro que serán muy felices. Que Dios me las bendiga”.

Este emotivo mensaje no solo ha resonado en la comunidad LGBTQ+, sino que también ha conmovido a muchas personas en todo el mundo. Los comentarios en el video reflejan esta ola de amor y apoyo, con mensajes como “Qué bonita tu relación con tu abuela”, “Estoy llorando”.

La historia de Isabella y su abuela se une a otros eventos significativos que han destacado la importancia de la aceptación y el apoyo familiar en la comunidad LGBTQ+.

Además, eventos como el desfile del Orgullo LGBTQ+ en diferentes partes del mundo muestran la creciente aceptación y apoyo hacia la diversidad sexual. En junio de 2024, el desfile del Orgullo en Nueva York atrajo a millones de participantes y espectadores, celebrando el amor y la igualdad.