Video e indignación: graban a una mujer que golpea contra el suelo a su perrita por defecar adentro de la casa

Las imágenes difundidas generaron gran indignación ya que se puede observar cómo una vecina de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, maltrata a su perra golpeándola contra el suelo hasta dejarla inconciente mientras le recrimina haber hecho sus necesidades en casa: “No te cagas más en ningún lado”, le ha gritado a la mascota, según publica el sitio 20 minutos.

Una vecina grabó con su celular lo ocurrido tras haber sido alertada por los gritos de la perrita y denuncia que no es la primera vez que lo hace. De hecho, en el vídeo le recrimina a su vecina que es normal que la mascota haga sus necesidades si no la saca a la calle: “¿Cómo no se va cagar si no la sacan?”, se pregunta.

La mujer siguió maltratando a la perra y, ante la advertencia de la vecina de que “es maltrato animal” y que la están grabando, comenzó una discusión con ella. “No puede tirar a un perro así. Sáquelo a la calle y si no puede tener el perro, lo entrega a una protectora”, le reprocha a la dueña del perro.

La cuenta de Twitter LaNoviaCadáver, en la que se colgó el vídeo, ha informado que un familiar de la agresora se ha hecho cargo del animal, que será acogido en la protectora La tropa de Isra de Huelva. “Llegó con un golpe en la parte abdominal y dolor en las costillas”, ha señalado el portavoz de la protectora", han asegurado desde la protectora.