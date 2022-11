Video: dos conductores de un noticiero protagonizaron en vivo un incómodo momento

La televisión en vivo es un gran desafío y responsabilidad para quienes trabajan bajo ese formato. Son muchos los momentos que no salen como se espera y se terminan creando que pueden resultar muy incómodos, tanto para quienes son sus protagonistas como para los televidentes. Y esto es exactamente lo que pasó en un programa de Costa Rica.

Dos presentadores de TV, Melissa Durán y Alejandro Ramírez, vivieron un extraño y tenso momento el pasado viernes mientras conducían Telediario, un famoso noticiero del país centroamericano.

En el video, que se hizo viral en las redes sociales, se puede observar a Ramírez haciendo un comentario sobre el pronóstico de lluvias. “Todavía nos falta bastante de lo peor, de lo más intenso de la temporada lluviosa...”, dijo.

El tono indicaba que el final de la oración era un pie para que Durán hiciera algún tipo de comentario al respecto. Sin embargo, el silencio reinó en el set de grabación y Ramírez tuvo que volver a tomar la palabra.

“Bueno, parece que Melissa no tiene nada qué decir, se quedó asustada con el anuncio de las lluvias, pero usted prepárese porque todavía tenemos la posibilidad de mojarnos muchísimo más...,” comentó mientras su compañeras seguía mirando fijamente a las cámaras sin hacer todavía ningún comentario ni gesto al respecto.

Muchas son las especulaciones de los usuarios respecto a este momento que incomodó a más de uno. Algunos aseguran que el retorno de la periodista no funcionaba correctamente y que por esa razón no escuchó el comentario de su colega. Otros aseguran que simplemente no supo qué decir y optó por el silencio.

Además, los usuarios también debatieron acerca de la actitud del conductor Alejandro Ramírez. Muchos aseguraron que el hombre expuso a su compañera y la hizo pasar un mal momento innecesarios. Mientras que otros afirmaron que el periodista logró salvar la situación y que lo que dijo fue simplemente para poder seguir con el programa adelante, sin intención alguna de hacer quedar mal a su colega.