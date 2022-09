Video: dejó 3.000 dólares de propina a una moza, pero se arrepintió y exigió que le devolvieran el dinero

Un restaurante situado en Pensilvania, Estados Unidos, iniciará una demanda contra un cliente que tuvo un comportamiento un tanto mezquino y de mal gusto. El hombre se retiró del lugar dejando una propina de 3 mil dólares para la moza, sin embargo, unas semanas más tarde llamó al banco de su tarjeta de crédito solicitando que le retiraran el cargo.

El incidente tuvo lugar en julio, cuando un hombre llamado Eric Smith comió un stromboli en Alfredo’s Pizza Cafe por el cual el restaurante le cobró 13 dólares con 25 centavos. En la cuenta, el cliente añadió 3 mil dólares al total como forma de propina y parte de un supuesto reto viral conocido como Tips for Jesus (Propinas para Jesucristo).

Mariana Lambert, la moza, aseguró que quedó conmovida por el gesto caritativo del señor Smith. “Realmente significó mucho para mí porque todos están pasando por tantas cosas”, dijo en su momento la trabajadora.

Demasiado bueno para ser verdad

Imagen Ilustrativa. Foto: Web

Tiempo después la señora Lambert se enteró que las intenciones de este cliente no habían sido tan nobles. Eric Smith contactó a su tarjeta de crédito para exigir el retiro del cargo, pero ya para entonces la mesera había recibido el pago. El restaurante tuvo que asumir la pérdida.

Según medios locales, Alfredo’s Pizza Cafe intentó contactar al cliente a través de Facebook, pero éste dejó de responder los mensajes que le pedían una explicación. En la actualidad sostienen la teoría de que todo fue un fraude desde el principio.

“Nos hemos quedado sin dinero en este momento y nos dijo que lo demandáramos, así que eso es lo que vamos a terminar haciendo, supongo”, dijo Zachary Jacobson, gerente del famoso restaurante, conocido por ser mencionado en la serie de televisión The Office.

El restaurante señaló que no le van a exigir a su trabajadora que devuelve el dinero, indicando que Lambert es una buena moza y que no merece ese tipo de desgracias. “Espero que (Smith) reconozca sus acciones y se aparezca y pague esto porque no debería haber hecho esto si este iba a ser el resultado final”, dijo Jacobson.