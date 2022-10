Video: cuida a su ex suegro de 98 años a pesar de estar separada de su marido y se hace viral

Fue a través de TikTok en donde se dio a conocer el caso de una mujer que cuida a su ex suegro a pesar de no convivir con su ex pareja, quien la abandonó tras engañarla. La responsable de hacer visible el hecho fue la hija de la mujer que remarcó lo orgullosa que se siente de ella.

La usuaria que publicó el video en la red social china es @marianturcios19 (Marian Turcios Corea) y expresó que su madre es una mujer de buenos sentimientos, ya que, a pesar de la traición de su padre, ella sigue cuidando a su abuelo de casi 100 años.

“Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá). Mi mamá lo baña, lo cambia y los cuida con mucho amor”, contó la joven.

Por ello, la joven detalló que su madre es una mujer increíble que demuestra ser un buen ejemplo y la indicada.

En el video viral se ve a la mujer cambiando al adulto mayor, además de que le ayuda a sentarse, aunque no haya un lazo sanguíneo entre ambos.

“Eres mi ejemplo de vida, mamá eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras que eras la indicada, aunque mi papá eligió a otra”, contó.

El hecho se difundió a través de TikTok gracias a la hija de la mujer. Foto: Web

La publicación que se viralizó de inmediato alcanzó más de tres millones de reproducciones y múltiples comentarios en donde celebran la ayuda de la mujer que sin importar el daño de su ex pareja ella demostró ser solidaria con su ex suegro al no dejarlo desahuciado.

“Él es tu abuelo y no tiene la culpa de la decisión que tu padre tomó. Tu madre, una mujer de ejemplo y con muchos valores”; “Me hizo llorar”; “Hay hombres tan crueles que les importa poco lastimar a quienes darían todo hasta por la familia”; “Tu mamá es un ángel de Dios”; “Felicidades por tener una madre tan valiosa, esas son las verdaderas mujeres luchonas y las que valen la pena”, se lee entre las reacciones.