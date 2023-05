Video: contó que descubrió que la ropa podía secarse al sol sin usar secadora, se hizo viral y le llovieron burlas

En la red social TikTok se sube una gran variedad de contenido. Muchos usuarios publican “hacks” o trucos para facilitar tareas o encontrarle la solución a distintas dificultades de la vida cotidiana. Una joven compartió lo que descubrió respecto al secado de la ropa y su conclusión se hizo viral.

“Ale”, nacida en Guatemala, subió un video a su perfil comentando que había encontrado un nuevo método para secar la ropa sin necesidad de contar con una secadora. Ese “gran hallazgo” consistía, básicamente, en colgar la ropa y dejarla secar al sol.

El clip dura tan solo 9 segundos pero ya ha logrado cosechar más de 4 millones de visualizaciones. En él describe a su descubrimiento como un “hack latino” y afirma que es un excelente método “orgánico” de secado.

“Acabo de descubrir este truco latino. Este método es conocido como ‘secar al sol’, en lugar de usar tu secadora. Es una forma orgánica de secar tu ropa”, escribió la joven la publicación que compartió.

Las imágenes muestran el patio de una casa con prendas de ropa colgadas de tendederos y sogas, todas recién sacadas de lavar, esperando que la luz solar las seque.

La reacción de los usuarios y la aclaración de la TikToker

El tiktok se popularizó rápidamente y miles de usuarios dejaron sus comentarios, entre risas y sorprendidos por lo que estaban viendo y leyendo.

“Me encantó tu video me inspiró a lavar”; “Le dicen hack, no puede ser”; “El verdadero hack latino es poner la ropa atrás de la refri para que seque más rápido”; “Milenials descubriendo el sol”; “La gente tiene secadora en Latinoamérica? Yo siempre la seco al aire”; “Yo romantizando mi vida”; “Somos eco friendly”, fueron algunos de los que tuvieron más “me gusta”.

En algunos videos posteriores, ante la ola de críticas que recibió, la joven salió a aclarar que en realidad estaba siendo sarcástica y que se trataba de una burla a los “gringos”.