Video conmovedor: se le cae un cargamento de chauchas en el medio de la calle y pasa algo inesperado

Muchas veces sucede una cosa tras otra y todo pareciera indicar que es el peor día de la vida. Sin embargo, todo puede mejorar con tan solo mirar alrededor y salirse de la situación.

Así lo demuestra un video que da la vuelta al mundo por las redes. Un usuario de Facebook quiso compartir el momento en que las cámaras de seguridad de una ciudad captaron cuando a un sujeto que transportaba parte de su cosecha de chauchas se le caen todas al piso.

El hombre lleva cajones que por una maniobra rápida se desploman a la vera del camino y desparraman la carga. Pero he aquí que no se trata de cualquier elemento fácil de recolectar, por lo que el dueño de la mercadería detiene su camión y con mucha paciencia coloca los cajones, o lo que queda de ellos a un costado de la calle para que no se produzcan accidentes.

Levanta de a montones y también una por una las verduras esparcidas por toda la calzada. Sin embargo, no le alcanzan los esfuerzos para terminar de reunirlas a todas. De allí, que algunas almas solidarias ven la situación y detienen la marcha de sus vehículos para bajarse y ayudar.

De pronto las manos se multiplican y entre todos los que pasan, en lugar de ponerse al servicio de la curiosidad, simplemente colaboraron con el sujeto que parecía que iba a tener un mal pero en definitiva tuvo una gran lección.

Las imágenes fueron compartidas más de 35 mil veces y cientos de miles de comentarios aportaron a la reflexión del gran aporte que hace a un individuo la comunidad cuando ésta es colaborativa.

¡Mirá qué emocionante!