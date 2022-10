Video: compartió un truco para cortar cebolla sin llorar y se hizo viral

La red social TikTok no se trata solamente de videos divertidos sino que cada vez son más quienes la eligen para subir contenido de gran utilidad para la vida cotidiana. En esta sintonía, un cocinero tiktoker compartió un truco que promete no fallar.

La cebolla es un ingrediente indispensable para casi cualquier comida. Muchas recetas requieren su utilización. Más allá de su increíble sabor, siempre resulta molesto el proceso de cortarla, ya que es prácticamente imposible hacerlo sin llorar. Pero, al parecer, hay una manera muy efectiva para poder lograrlo.

Max, influencer de cocina, compartió a través de su cuenta de TikTok @mealswithmax un video en el que explica que solo necesitamos un poco de papel de cocina. El truco consiste en cortar varios papeles de cocina, puede ser también un paño, doblarlos una vez en horizontal y luego humedecerlos con agua. Después, se deben apoyar en la misma tabla que se va a picar la cebolla ¡Y listo, así de sencillo!

Detrás de este práctico consejo hay una explicación lógica, de acuerdo a lo expuesto por el cocinero. El lagrimeo es provocado por las moléculas que desprende la cebolla, las cuales se sienten atraídas por la fuente de agua que esté más cerca. Esta fuente son con frecuencia los ojos, pero con la presencia del papel húmedo estas moléculas son absorbidas por él.

El video tiene casi 25 mil me gusta y cientos de comentarios. “Escuché esto ayer, literalmente te cambia la vida”; “¿Por qué no me dijiste esto el domingo??; “Esto funciona en un 100%: lo vi en tiktok, lo probé y ahora no puedo para”, escribieron alguno de los internautas. Otro usuario compartió: “Normalmente uso una gran cuchara de madera mojada con agua en mis dientes ¡Este truco tiene que ser mejor!” Decenas de personas más también agradecieron el consejo y prometieron ponerlo en práctica.