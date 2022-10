Video: colombiana contó un divertido malentendido que sufrió al llegar a Argentina y se hizo viral

No existen muchas grandes extensiones en el mundo donde se hable solo un idioma como sucede con Latinoamérica. Pero que la mayoría de la población hable español no quiere decir que siempre nos entendamos. De hecho, en cada país varían mucho las palabras y también el acento y la forma de hablar. Una experiencia en primera persona de esto la vivió una mujer colombiana la primera vez que llegó a Argentina. La divertida anécdota se hizo viral en TikTok.

Los videos, ya que hay una versión corta y una versión larga del divertido momento vivido Migraciones, ya suman más de 7 millones de reproducciones y cosechan más de 1 millón de me gusta. El mismo fue subido por la maquilladora Diana Henao, quien dejó de lado por un momento los consejos de maquillaje y contó la situación.

La mujer comienza diciendo: “La primera vez que llegué a Argentina, en migración me dicen: ¿Venezuela? Y yo, Colombia”. El agente migratorio le repitió tres veces la palabra “Venezuela” mientras que ella seguía repitiendo, cada vez más confundida, que era de Colombia. De hecho, se ríe al recordar que por más que ambos hablaran español ella empezó a hablar con señas.

Cuando la situación parecía no tener salida, un argentino que se encontraba en la fila se asomó detrás de ella y aclaró el malentendido: “Se me arrimó por un ladito y me dijo: que si venís sola”.

Mientras el trabajador del aeropuerto le había estado preguntando “¿venís sola?” ella había estado entendiendo “Venezuela”. Ambas expresiones se prestan a confusión cuando son dichas con mucha rapidez.

En los comentarios, los internautas afirmaban que los argentinos tienen un modo muy veloz de hablar. Algunos otros dijeron que la anécdota les recodaba la “película de Tarzán”.

Un usuario, Maxi Cabrera, compartió también una escena parecida que le tocó vivir: “Me pasó en aeropuerto de Miami. Llegamos a Migraciones, la persona que me atiende me hace una pregunta. La miro a mi hija que es la que sabe inglés para que me traduzca, ella me mira y no me dice nada. Traducime, le digo nervioso. Te está preguntando en español papá. Jajajaj”.