Video: camionero llevó colgado a un hombre a gran velocidad porque pensó que lo iba a asaltar

En las últimas horas, se viralizó un video de un hombre colgado por varios minutos a la puerta de un camión que circulaba a casi 100 kilómetros. El conductor creía que el hombre que iba agarrado de su camioneta lo quería asaltar. El hecho ocurrió en México en la carretera de Puebla a Orizaba.

Al estilo Mad Max se puede ver en el clip al hombre usando todas sus fuerzas para no soltarse, pudo haber sido una tragedia. Se puede escuchar al conductor decir “Vamos en un carro torton (camión), uno amarillo, de tres toneladas, y acá traemos al asaltante”, le comunicó a la policía en una llamada al 911.

El camionero continuó “nos vienen siguiendo sobre la pista, vamos a llegar a la caseta de Amozoc, de Puebla para Amozoc”, advirtiendo a las autoridades para que lo esperen allí.

Segundos después pasó un patrullero de la Guardia Nacional de México en sentido contrario y el sujeto colgado le hizo señas con una de sus manos para ser visto. Los hombres a bordo del rodado dijeron “ahí va la Guardia, va con la Guardia, hasta le hizo señas”.

Según el medio mexicano, Puebla Roja, cuando llegaron a la caseta de Amozoc ya estaban allí personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, quienes inmediatamente detuvieron al individuo que estaba colgado del camión.

Al momento de la detención, el hombre que fue acusado de ladrón les aseguró a las autoridades que no era un delincuente. Les contó que no intentaba cometer un asalto, sino que trataba de detener al conductor del rodado porque a la altura del puente del Periférico Ecológico vio que habían atropellado a un hombre y no quería que se dieran a la fuga.

Inmediatamente, los oficiales llamaron al 911 para corroborar si era cierto y se los confirmaron, encontraron a un hombre atropellado en las cercanías del Periférico Ecológico. Pero las lesiones que tenía el embestido por el camión tuvo lesiones leves, por lo que no quiso ser trasladado a un hospital.

Nadie quedó detenido, el conductor tuvo que aceptar que no querían asaltarlo y ambos involucrados se retiraron a seguir con sus actividades. El video fue compartido en Twitter y tiene más de 3.2 millones de impresiones.