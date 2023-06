Video: arquitecta causa furor y tendencia en redes por ir a la obra con vestido ajustado y taco aguja

Una arquitecta brasileña de 25 años captó la atención de las redes sociales luego de que compartiera videos de ella controlando una obra en construcción con un impoluto vestido blanco y tacones. Su estilo, así como el mensaje que inspira con sus acciones la llevó a alcanzar más de 6 millones de reproducciones en sus videos.

Duda Cavalcante se define como una arquitecta “de la vida real” e incluso ha llegado a compararse con un ícono femenino como lo es Barbie con su lema “podés ser lo que quieras ser”. Y es que, a temprana edad, la joven cuenta con su propia empresa de construcciones llamada “Duda Dream Architecture”, se desempeña como influencer de lifestyle en Instagram y comparte sus rutinas de ejercicio por medio de TikTok.

Pese al impresionante portfolio, el aspecto que más despertó interés de su día a día fue el sofisticado conjunto que eligió para ir a controlar una obra. Como se puede ver en uno de sus videos compartidos en la red social asiática, Cavalcante se presentó ante sus compañeros de trabajo con un elegante vestido blanco, zapatos altos y el casco reglamentario.

Si bien su look recibió críticas por no respetar las normas de seguridad que rigen en este ámbito, la arquitecta no tiene intenciones de dar un paso atrás. En diferentes y más recientes videos, se maneja con confianza y seguridad por los terrenos en desarrollo y no tiene miedo de pisar con fuerza.

En el video que ya suma 6.3 millones de reproducciones, Duda ha sido aplaudida por cientos de internautas que la alaban por su buen gusto y por no perder su estilo personal. Asimismo, también destacan su mensaje de sentir confianza en una misma, especialmente en un ámbito laboral signado por la presencia masculina, como lo es la arquitectura, la ingeniería o la construcción.

En su perfil de Instagram, la joven motiva a sus casi 20 mil seguidores con sus videos en el gimnasio y los invita a seguir su rutina. Además, enamora a sus seguidores con sus diferentes proyectos de construcción y decoración. Su estilo, el cual destaca tanto en las edificaciones que entrega como en su forma de vestir, se caracteriza por el uso de colores neutros y tierra, combinados con toques de tonalidades pasteles.

SEGUÍ LEYENDO