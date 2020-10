Viajó 2300 km para conocer en persona a un chico que conoció en Internet y cuando llegó la bloqueó

Jasmine Triggs, una joven norteamericana, viajó 2300 kilómetros para conocer a un hombre, con quien mantuvo diálogo a través de las redes sociales desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, cuando llegó para verlo en persona, el chico cambió de opinión pero lejos de hacérselo saber, directamente optó por bloquearla.

Jasmine es dueña de una fábrica de pan en Fort Wayne, Estado de Indiana. Durante los últimos meses mantuvo chats diarios con Jamal, un joven que vive en Texas. De tantos meses hablando decidieron poner una fecha para conocerse en persona debido a que ambos estaban interesados.

“Estuvimos hablando y hablando todos los días. Nos contamos cosas de nuestras vidas, me dijo que se dedicaba a la robótica. A mí él me gustaba. Además, me hablaba de cosas sexuales”, señaló la joven en los medios locales.

Triggs se animó a contar su historia con el propósito de que no le sucediera a otra persona. Ella compró los pasajes de ida y vuelta a Texas para ver en persona al hombre, quien se dedica a la robótica, y que había conocido por una aplicación. La relación iba muy bien, de hecho tuvieron encuentros por iMesagge y descubrieron que tenían más común de lo que esperaban.

Es por eso que Jasmine no se imaginó que al llegar a la ciudad de Jamal, este a último momento decidiera no conocerla y que en vez de darle una explicación decidió bloquearla de todos los lugares,

Por lo que Jasmine se llevó una gran decepción: “Lo llamé y me di cuenta de que había bloqueado mi número”. Sin embargo, en ese momento recordó que una amiga vivía cerca de donde se encontraba y acudió a ella, quien la alojó un par de días hasta recuperarse de semejante desilusión.