Vendía su violín para pagar sus estudios y un músico famoso le dio dinero para que no perdiera su instrumento

La crisis económica provocada por el Coronavirus obligó a que algunas personas tengan que vender sus pertenencias para poder salir adelante. En esta oportunidad una joven música se hizo viral cuando publicó que vendía su violín para poder continuar con sus estudios cuando uno de los músicos más famosos de España la ayudó.

La estudiante publicó en Twitter que vendía su instrumento musical. “¡Hola! Estoy vendiendo mi violín porque necesito dinero para estudiar y mi situación económica no es la mejor ahora mismo. Está en perfecto estado y es de bastante buena calidad. Me está costando mil encontrar a alguien que quiera darle otra vida, me ayudaríais mucho con un RT”.

Gracias a la red social el músico James Rhodes se comunicó con ella y le ofreció darle los 1000 dólares para que no se desprendiera de su violín. “Preferiría que conservaras tu amado violín. Y estaría muy contento de enviarte mil euros a tu cuenta bancaria. Si eso no te ofende”. Escribió el músico.

Rápidamente Eva expresó su felicidad nuevamente en las redes donde reconoció estar en shock por lo que sucedió y agregó: Iba a estar un año sin estudiar porque no podía permitirmelo y ya por desesperación recurrí al violín, pero ayer @JRhodesPianist hizo algo muy, muy bonito y que aún sigo sin creerme. Nunca me cansaré de darte las gracias.