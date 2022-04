“Vayan a terapia”, el consejo de Peto Menahem a los que critican “Granizo”

La película “Granizo” marcó la verdadera grieta entre los que les gustó y los que no. A estos últimos, Peto Menahem los mandó a hacerse analizar. El actor que aparece en el film hizo referencia a las fuertes críticas que recibió la historia protagonizada por Guillermo Francella y Laurita Fernández.

La ficción dirigida por Marcos Carnevale es lo más visto en Netflix, claro, y también lo más comentado en las redes sociales. Y sobre esto habló el artista que interpreta a Luis en “La Once Diez/Radio de la Ciudad”.

“De verdad, en concreto con la película y las críticas ni me entero, uso poco las redes sociales y todos los que se me acercan me dicen cosas lindas, tal vez me mienten”, dijo el actor en la entrevista y sumó: “Tengo la sensación de que hay algo que nos pasa que medio que vivimos como el orto y en todo lo que nos pasa hay una pésima gestión de la frustración. La película de hecho habla de eso”.

"Granizo", de Marcos Carnevale y protagónico de Guillermo Francella

“Es una película y nada más, vayan a terapia”, lanzó al hablar de todas las calificaciones negativas que se le dan a la producción. “A mí me gusta que la gente me diga, saber lo que piensa el que recibió esto pero también me interesa saber al que no le gustó. Es una película no pasa nada”.

Fede Bal fue uno de los que se volcó a Twitter para opinar de un modo similar al de Peto Menahem.

Las críticas a Granizo, la película de Guillermo Francella

¿Por qué la película “Granizo” fue tan criticada?

La vuelta a la actuación de Guillermo Francella generó mucha expectativa pero muchos se desilusionaron al verlo en el film “Granizo”, que está en Netflix. Muchos usuarios de Twitter dejaron sus críticas y aseguran que no hay contenido en la ficción.

Entre los tantos mensajes que escribieron los espectadores están: “‘Granizo’ es Pepe Argento enredado en una ridiculez de historia que llamaron película. Mala mala, ni se gasten”; “Acabo de ver la película ‘Granizo’. Amo a Francella, pero es malísima: la trama, actores y una falsa cordobesa sacada de lo más profundo del conurbano. El cine argentino está tocando un piso histórico”.

“Mi deber como ser humano es advertir a la gente para que no mire la película ‘Granizo’, la última de Francella. Es burda, delirante, con un argumento que no existe, con personajes imposibles”, publicó otro usuario.