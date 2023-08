Ushuaia se vistió de blanco por una intensa nevada y se las ingenió con un peculiar método para llegar a su trabajo

Ushuaia, conocida por su belleza natural y sus rigurosos inviernos, se vistió de blanco en los últimos días con una intensa nevada que dejó a la ciudad completamente cubierta por la nieve. Las autoridades informaron que las fuertes nevadas se acompañaron de ráfagas de viento, creando voladeros y dificultando el movimiento de los habitantes.

Ante la situación de aislamiento causada por las calles nevadas, una residente de Ushuaia encontró una solución inusual y divertida para moverse sin necesidad de un auto. La joven compartió su ingeniosa idea en TikTok, causando sensación en la red social.

En el video compartido bajo la cuenta @maavi9601, la mujer relató: “Cuando vivís en Ushuaia y no podés sacar el auto para ir a trabajar, pero tenés el ‘culipatín’, así que vamos igual”. Mostró cómo colocó este peculiar dispositivo en la nieve y se deslizó con facilidad por una calle empinada, recreando la experiencia de deslizarse por una montaña, pero en plena ciudad.

La publicación no tardó en volverse viral en TikTok, acumulando más de 600 mil reproducciones, generando 80 mil ‘me gusta’ y cientos comentarios. Los usuarios de la red social china quedaron sorprendidos y encantados con la idea. Comentarios como “Con esto me convenciste reina, quiero vivir en Ushuaia”, “Y a la vuelta, ¿cómo es? ¿Hay aerosilla me imagino?”, “No lo quiero, lo necesito jajajaja”, “Pov: tenés que subir porque te olvidaste de cerrar la puerta”, “Me mata porque todos quieren vivir con nieve, pero después no saben que es horrible andar con el barro y todo resbaloso” fueron los más destacados en la publicación de TikTok.

