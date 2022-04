Uno de los Wachiturros aseguró que Lacoste les pagó para que dejaran de usar sus chombas

Uno de los integrantes del grupo de cumbia Wachiturros aseguró que Lacoste les pagó para que dejaran de usar su ropa. La banda que se popularizó en el 2011 solía salir a escena usando las clásicas chombas de la marca francesa.

“Nosotros usábamos la marca porque Lacoste venía mucho en colores, y como usábamos cosas de colores, entonces lo mejor era vestir con eso”, recordó Gonzalo Muñoz en una entrevista para Estamos a Tiempo de América.

Los Wachiturros

Cabe destacar que los jóvenes del grupo compraban la ropa con dinero de sus bolsillos. Sin embargo, a raíz de este arreglo, los Wachiturros hicieron un negocio con la competencia ya que Tommy Hilfiger se ofreció a vestirlos.

“Tommy empezó a fabricar ropa así, y justo con Lacoste en ese momento pasó ese problema. Se ofreció Tommy y fuimos con eso”, reveló el ex “wachiturro”.

La propuesta de Lacoste

Aunque desde ese momento empezó a correr un fuerte rumor sobre el arreglo entre el grupo y Lacoste, esto no había sido confirmado hasta este domingo.

Ocurre que la tradicional marca no quería estar vinculados a un público popular no solo para mantener su estatus sino además para evitar la proliferación de copias “truchas”.

Los Wachiturros

Ya en 2012, Emmanuel Guidone, mejor conocido como DJ Memo, había dicho que la marca “del cocodrilo” puso dinero para que no la vistan más. “No me parece bien que quieran pagarnos para que dejemos de usar su ropa”, dijo. “La oferta no nos llegó a nosotros, sino a nuestro representante”, sostuvo.

En tanto, Enzo Solar, quien representaba al grupo en 2011 y 2012, había salido a contradecir a su propio cliente tras la acusación.

“No hubo ningún contacto de Lacoste. Ningún ejecutivo de la empresa ni vinculado directamente se acercó con ninguna propuesta. Los chicos son chicos y escuchan rumores”, dijo según informó Bae Negocios.