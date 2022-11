Una youtuber tailandesa quedó detenida tras filmarse comiendo una sopa preparada con una especie de murciélago protegida

Phonchanok Srisunaklua, una youtuber tailandesa, está causando revuelo debido a un vídeo ya eliminado en el que se filmó mientras tomaba una no muy apetitosa sopa y cuyo principal ingrediente era un murciélago.

El video no apto para estómagos débiles se llenó de comentarios aludiendo, a modo de broma, de causar otra pandemia y otros con absoluto disgusto por la desagradable apariencia del plato que saboreaba la joven.

La viralización del video fue tan grande que las autoridades accedieron a detenerla por “violar la Ley de Preservación y Protección y Vida Silvestre”, debido a que los murciélagos se consideran especies protegidas y, en concreto, usó la especie de “murciélago amarillo asiático menor”.

Poco después fue puesta en libertad, eliminó la publicación y envió una disculpa a todos sus seguidores.

Phonchanok Srisunaklua, la youtuber tailandesa. Foto: Web

“Lamento haberlos hecho sentir mal por lo que he hecho. No sé si me van a perdonar por lo que he hecho. Lo siento mucho. Me equivoqué”, publicó la youtuber.

Debido al incidente, se puede enfrentar hasta a cinco años de cárcel después de haber confesado el crimen o a una multa que puede ascender a los 13.000 euros.

No es el único peligro, ya que expertos científicos han señalado que los murciélagos tienen muchos patógenos en el cuerpo que, cocinados, no se asegura que puedan ser eliminados antes de ingerirlos.