Una tiktoker se ha convertido en la adivina de los famosos y este año le ha acertado a 11 predicciones

Una joven se ha convertido en la “pitonisa” de TikTok tras acertar en más de una decena de predicciones. Hannah Carroll tiene más de 100.000 seguidores y va sumando más con cada nueva predicción que se cumple.

Este año ha conseguido acertar hasta 11 ‘profecías’. La última, fue sobre la muerte de la reina Isabel II. En videos anteriores al hecho, Hannah había asegurado que el deceso ocurriría en 2022.

La ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson, el hijo entre Nick Jonas y Priyanka Chopra, un escándalo de Kanye West, los discos de Harry Styles y Beyoncé y el embarazo de Rihanna son algunos de los hechos que la joven ha anticipado.

Cabe destacar que todos los sucesos nombrados fueron escritos en una lista que compartió en el primer TikTok que publicó a principio de año. De hecho, este vídeo es la única prueba que tiene para responder a los muchos que aseguran que va a añadiendo los sucesos según ocurren.

Pero la lista no termina ahí. Todavía hay algunas predicciones que no se han cumplido y que podrían suceder en los proximos tres meses. La boda de Taylor Swift, el bebé de Hailey Bieber, una reunión de One Direction o la muerte del rapero 6ix9ine son algunas de las que se pueden leer.

No obstante, Hannah ha afirmado que ya está centrada en crear la lista de 2023, donde está apuntando todas las ‘profecías’ que se le van viniendo a la mente. Todos sus seguidores estarán muy atentos al próximo 1 de enero, cuando ha anunciado que la hará pública.