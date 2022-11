Una tiktoker reveló su edad después que le digeran ‘veinteañera’: dejó mudos a todos

Una mujer la rompe en TikTok y su popularidad se trasladó a otras redes sociales, al punto que se ha hecho famosa en todo el mundo. Y el motivo no es ni más ni menos que su aspecto, ya que la tiktoker parece tener según sus seguidores unos 20 años cuando en realidad supera las 7 décadas.

Se trata de Keiko Guest, una jubilada que no tiene hijos y que actualmente está soltera. Lejos del estereotipo de ‘abuela’ tranquila, Keiko distribuye su tiempo semanal entre la gimnasia, el baile, ballet y pesas. Además, la señora reveló que su dieta se basa en vegetales y nada de alcohol.

“Presumo mi cuerpo no por ser vanidosa, sino porque me siento bien y trabajo muy duro. La gente me dice que me veo genial para mi edad, pero los hombres no se me acercan mientras me mantengo alejado de los bares”, comentó la mujer.

“Estoy absolutamente bien sin un hombre en mi vida. En cambio, me concentro en mí misma y en hacer cosas por mí y por mi salud. Mantenerme en forma ha sido una prioridad para mí desde los 30 y seguirá siéndolo”, apuntó como secreto de su perfecta apariencia.

Aunque tuvo unas ‘ayuditas’ por parte de la ciencia -confesó que en el pasado incursionó en el botox y se hizo un estiramiento facial a los 50 años-, Keiko asegura que el resto de su cuerpo se mantiene únicamente por su dedicación al ejercicio y su programa de alimentación saludable.

“Principalmente trato de comer algo crudo todos los días. Creo que se trata principalmente de moderación”, aclaró.

La popular influencer cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok -488.000- y su popularidad parece no tener techo.