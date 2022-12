Una teoría avivada por los fanáticos de Britney Spears afirma que la artista está muerta

Desde hace años las redes sociales de Britney Spears se han vuelto confusas y preocupantes. Los fanáticos de la artista siguen cada una de sus publicaciones y están atentos a todos los detalles.

De hecho, esta obsesión por la artista fue el génesis de #FreeBritney, un movimiento que pedía por el fin de la tutela legal que ejercía el padre de la cantante sobre ella.

Aunque muchos creyeron que el fin de esta batalla legal iba a traer paz a la vida de la cantante, en los últimos días ha surgido una extraña teoría que afirma que Britney está muerta.

El rumor sobre la muerte de la artista se propagó rápidamente en las redes al punto que se creó una página de Facebook que ya reunió más de 1 millón de likes donde recuerdan a Britney.

“El lunes (19 de diciembre), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestra amada cantante falleció. Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página”, se lee.

La teoría sobre la muerte de Britney

Los fanáticos de Britney se han agarrado de cuanta cosa encuentran en las redes para apuntalar la teoría de su muerte. Aseguran que no es ella la que aparece en los últimos posteos sino una doble o una imagen creada por computadora ya que sus últimas fotos se ven borrosas y en videos sólo se escucha su voz y ella no se ve a cuadro.

En medio de toda la paranoia, el bloquero de chismes del espectáculo Pérez Hilton publicó dos videos donde asegura que algo está pasando, pero que no tiene que ver con la muerte de la artista.

“Me han etiquetado en todos los videos de las teorías: la pantalla verde, el clon, el control sobre Britney, la tutela... Y, lo que más me sorprende, es que no he visto ni un sólo video mencionando lo que en verdad pueda estar pasando. Nadie ha especulado en lo que sucede en realidad. Sólo quiero enviarle a Britney todo mi amor, espero que sepa que el mundo está con ella, que la aman”, afirmó.

Según el bloquero, un amigo de él que tiene información real le dijo que “las cosas están realmente mal”. “Si la verdad sale a la luz, creo que sorprendería a la gente. Me sorprendió a mí, así que mucha luz y salud para Britney y sus fans”, agregó, pero no dio más detalles.