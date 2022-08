Una mujer se encontró en una foto de su marido 15 años antes de conocerse y casarse

A veces las historias reales superan a la ficción, y más cuando se trata de amor. Una mujer se encontró en una foto de su actual marido, cuando él era chico, mucho antes de conocerse. La chica, una ecuatoriana llamada Ailiz Merlina Zambrano Pinargote, le pidió a su suegra que le mostrara álbumes de fotos y de repente se encontró a sí misma, cuando era una niña, parada detrás del que 15 años después sería su marido.

Ailiz compartió un video en TikTok con la foto donde se lo ve a su chico, con 12 años, posando en primer plano en un desfile del 2005, y de fondo ella mirándolo. “Yo completa desconocida mirándolo y apareciendo en sus fotos sin saber que 15 años después seríamos esposos”, escribió en las imágenes.

“En el video yo habré tenido unos 9 años y el 12. Con él nos conocimos a los 18 años. En los tiempos de ese video de verdad no sabía de su existencia, no lo conocía. Me he quedado mirándolo tal vez porque en el momento lo vi bonito o me gustó”, contó ella en otro video que hizo a pedido de la gente que quiso saber más.

Para ella más que una coincidencia asegura que fue una bendición de Dios. “Imagínense la coincidencia de que el fotógrafo lo pare justo donde estaba yo en la parte de atrás, y le capture la foto en ese momento. Es demasiada coincidencia y una bendición de Dios”, comentó.

“Yo a él lo conocí a los 18 años también por una coincidencia muy bonita, estuvimos casi 6 años de relación y casi a los 6 años nos casamos”, reveló sobre el momento en donde finalmente se encontraron.

Ailiz dijo que un día fue a la casa de la suegra, y como le gusta ver fotos le pidió los álbumes de cuando él era chiquito. Para sorpresa de ella, viendo esa foto se descubre atrás porque reconoció la ropa que era de ella.

“Cuando me veo yo para ahí, bien parada mirándolo, nos quedamos sorprendidos. No lo podíamos creer, es demasiada coincidencia que justo el fotógrafo lo pare ahí en pleno desfile, le tome la foto y yo aparezca atrás mirándolo”, comentó sobre el mágico momento.

Por supuesto que la anécdota compartida en TikTok se volvió viral y ya lleva más de 10 millones de reproducciones y más de 500 mil likes. “Es una bonita coincidencia y yo creo que siempre fue Dios, como una prueba más de nuestro amor”, reflexionó.