Una mujer decidió dar a luz en el mar sin asistencia médica y generó polémica en las redes

Una mujer en las redes sociales sorprendió a todos y generó una gran polémica luego de mostrar su parto sin asistencia médica en el océano. Se trata de Josy Peukert, tiene 37 años y decidió compartir su experiencia desde la Playa Majagual en Nicaragua.

Josy, fanática del mar, decidió traer a su hijo al mundo en ese lugar. A través de una publicación de Instagram mostró el momento en el que ella, junto a su pareja Benni Cornelius, fueron hasta la localidad para poder tener a su bebé allí.

“Las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien”, dijo la mujer al medio Daily Mail.

Peukert comentó: “Se me metió esta idea en la cabeza: quería dar a luz en el océano y, como las condiciones eran las adecuadas ese día, eso fue lo que hice”. El video dando a luz en la playa ya cuenta con más de 200 mil reproducciones. Al nene le pusieron Bodhi.

La pareja ya tiene 3 hijos más, y cuando Josy comenzó a notar que había comenzado con su trabajo de parto, envío a sus pequeños a la casa de unos amigos y ella y su marido, se dirigieron a la playa para comenzar con el parto. No necesitaron asistencia médica, ellos llevaron un kit de herramientas, el cual incluía toallas, un recipiente con un tamiz para atrapar la placenta, gasas y toallas de papel.

La mujer explicó que después de que nació el nene, salió, lo dejó con su papá y volvió a meterse para refrescarse. “Luego me vestí y empacamos todo y condujimos a casa donde los tres nos metimos directamente en la cama. Más tarde, esa misma noche, pesamos a Bodhi con una báscula de equipaje y pesó 3.5 kilogramos”.

Peuket señaló que deseaba dar a luz sin intervención médica porque los médicos y las parteras “le quitan lo que el cuerpo femenino puede hacer por sí solo”. Haciendo hincapié en el parto independiente, contó que su primer hijo nació en una clínica y fue un hecho traumático. “Quería estar libre de preocupaciones por una vez. Esta vez no tuve citas médicas ni escaneos ni influencia externa”, expresó.

Luego de mostrar su proceso de parto en su cuenta de Instagram, la madre de cuatro hijos recibió comentarios a favor como así también los de aquellos que criticaban su decisión de dar a luz en el océano.

Entre los comentarios de repudio, un usuario cuestionaba: “¿Esto es sanitario? Hay muchas bacterias en el mar”. A su vez otro escribió: “Qué sorpresa para ese bebé, de un útero cálido hasta el océano frío”.

No obstante, la mujer no le dio importancia a las críticas y sostuvo: “Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sana. Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada”.