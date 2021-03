Una moza renunció a su trabajo luego de discutir con una clienta que se negaba a usar barbijo

En esta ocasión, gracias a un vídeo de la plataforma TikTok , se conoció el caso de una mujer que renuncia a su trabajo por el cansancio de que los clientes no usen protección contra Covid-19 . El hecho sucedió cuando una mujer entró sin barbijo a un local de comidas de la cadena Denny´s y se negó a ponérselo tras los reiterados pedidos de la mesera.

La respuesta que la clienta daba era “Simplemente vamos allí, iremos a la mesa muy rápido”. Pero debido a los protocolos contra la pandemia del coronavirus, en cada establecimiento se pide cumplir con las normas de utilizar tapabocas durante la estadia en el mismo, salvo cuando se encuentran sentados en la mesa correspondiente. Por esto la trabajadora del lugar insistia diciendo “Entiendo. Si no le importa, por favor, póngaselo”.

Luego de intentar hablar tranquilamente con la mujer y reclamarle varias veces el uso del protector, la moza optó por llamar a su superior y renunciar a su puesto de trabajo. “Son personas como tú las que dificultan tener un trabajo... no me pagan lo suficiente para estar aquí, y no es justo porque ni siquiera es mi culpa. Solo renuncio, lo siento. Gracias, muchas gracias” fueron las palabras de la moza que indignada dejo su empleo según el sitio 20 minutos.

Tras esto, la clienta se coloca el barbijo debido a las miradas atónitas de la gente que presenciaba el momento y, junto a sus acompañantes dejan el lugar.