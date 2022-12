Una modelo de Onlyfans falleció a los 25 años después de tener a su primer hijo

La conocida influencer británica Rachel Mee falleció a los 25 años, luego de haber dado a luz a su primer hijo. Es por ello que la mejor amiga y la hermana de la también modelo de Onlyfans han organizado recolectar dinero para poder ayudar al pequeño.

Su mejor amiga, Ciare Robinson, informó recientemente que abrirá una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para el pequeño que nació a principio de diciembre.

Rachel Kaitkyn, como era su nombre artístico nació en Newcastle y en las redes, como Instagram, tenía más de 43.000 seguidores. Su fama en internet cada vez crecía más y ya era una conocida personalidad de internet.

Rachel Mee

La modelo, además de su conocida cerrera en Onlyfans, hacía colaboraciones de moda y era imagen de varias marcas conocidas. Además, había fundado su propia empresa de ropa junto a la modelo Megan Jade-Mae. Por otra parte, también era creadora de contenido en la plataforma de Playboy.

Rachel falleció el pasado 18 de diciembre y hacía pocos meses que se había convertido en madre por primera vez, precisamente en marzo.

“Esta Navidad será la primera de Kyro. Es devastador que su madre no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que ya no estar aquí”, había escrito la amiga en redes.

Rachel Mee

A pesar de que no se ha confirmado el motivo de su muerte, aseguran que se trató de un suicidio: “Lamentablemente, Rachel perdió su batalla con las presiones de este mundo”.

Otro de sus amigos, Chris Coppen, también decidió abrir una página en GoFundMe, que ya acumula más de 5.500 libras, es decir unos 6.200 euros, para el pequeño y para costear los gastos del funeral: “La familia de Rachel me ha pedido que lo organice, ya que ha habido muchos mensajes presentando sus respetos y preguntando cómo pueden ayudar”.

Rachel Mee

Por su parte, la hermana mayor de la modelo también escribió en Legacy Obituaries una despedida para Rachel, que “se fue de manera imprevista”.

“Muchos de ustedes son conscientes, pero para aquellos que no lo saben: su marcha fue un completo shock para todos. Como familia, nos ha sorprendido la efusión de amor y apoyo de todos”, escribió la mujer.

Luego contó sobre las múltiples campañas que están surgiendo: “Hay algunas personas que han estado intentando reunir dinero sin que la familia de Rachel esté al tanto de ello”.