Una mendocina consiguió dos pasajes a Irlanda por 66 pesos debido al error de una página de viajes

Un error en una agencia online de viajes hizo que muchos argentinos -y algunos mendocinos- compraran pasajes al exterior increíblemente baratos. Se trata de la agencia de viajes madrileña eDreams, la cual este lunes había publicado en su página ofertas de pasajes a Estados Unidos, Europa y otros destinos a precio ‘’regalado’'. Los mismos oscilaban precios imposibles por debajo de los cien pesos. Esto evidentemente se generó a raíz de un error de la página.

El incidente causó revuelo en las redes sociales, como Twitter, en donde el rumor entre los usuarios de la página sobre este error que permitía comprar pasajes a precios irrisorios se encendió como la pólvora y rápidamente el sitio web eDreams se llenó de usuarios comprando pasajes de forma masiva.

Foto: Web / Los Andes

“Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos. La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos” informó en su cuenta el periodista Mauro Albornoz (@mau_albornoz).

Uno de los usuarios que se aprovechó de este error fue Carolina, una joven mendocina de 28 años que ejerce la profesión de abogada. Según cuenta la joven, ella estaba trabajando en un estudio jurídico junto a su colega, Leonardo, cuando se enteró de las locas ofertas que estaba ofreciendo la empresa de viajes española y no dudó ni un segundo en comprar unos pasajes.

Según fuentes de Infobae que lograron entrevistar a la chica, ella logró realizar el pago de dos pasajes a Dublín, Irlanda, con su tarjeta de crédito Visa sin ningún inconveniente. Ambos vuelos pertenecen a la empresa canadiense Air Canadá y consta de dos escalas. Además, Carolina añadió que el sitio web le envió un mail en donde se le indicó que su reserva sería confirmada en 24 horas.

Foto: Web / Los Andes

“Tenía pensando viajar en abril a Europa con mis compañeros de trabajo. De cuatro que somos logramos sacar dos nuestros pasajes ya que los otros dos cuando intentaron pagar les rechazaba el pago” informó Carolina.

Aunque las expectativas de quienes compraron sus pasajes son nulas, ya que, al tratarse de un error, es probable que la agencia les cancele las compras.

“Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?” twitteó la usuaria @sofi_villagrasa.

Según pudo comprobar Infobae, la página de eDreams estuvo caída durante varias horas y luego volvió a funcionar con normalidad, mostrando los precios ‘’normales’' de los pasajes, por lo que es probable que la propia administración de la agencia notara el error que le estaba causando pérdidas de dinero y decidió poner la web en mantenimiento.