Una mamá modifica muñecas inclusivas para que parezca que tienen alguna discapacidad

Las niñas y los niños siempre quieren jugar con juguetes que se parezcan a ellos, ya sean muñecas, figuras de acción o bebés. Pero algo que parece no importarle mucho a las compañías de juguetes es crear muñecos con alguna discapacidad para que las y los pequeños con capacidades diferentes se identifiquen.

Justamente, esa fue la razón por la que Clare Tawell, una mamá de Reino Unido de 39 años, decidió comenzar a modificar muñecas inclusivas para que parezca que tienen alguna discapacidad. La mujer relató que su inspiración para comenzar a hacerlo fue su hija Matilda de 4 años, quien es sorda.

Muñecas inclusivas Web

“Me rompió el corazón cuando no pude encontrar ninguna muñeca o juguete con aparatos auditivos. Sentí que la sociedad no consideraba importante a mi hija y de esa manera ella no era ‘reconocida’”, mencionó Tawell.

Clare, quien trabaja como una tecnóloga de radiación, utiliza su tiempo libre para modificar muñecas y venderlas a aquellas familias que se sientan en la misma situación que ella.

Muñecas inclusivas creadas por Clare Tawell. Web

Su negocio comenzó en 2017 y hasta el momento ha vendido más de dos mil muñecas con discapacidad.

La mujer contó que espera que sus muñecas ayuden a empoderar a los niños y ayuden a promover la inclusividad para que en un futuro podamos ver este tipo de juguetes en las tiendas.

Clare también explicó que hace muñecas personalizadas con las peticiones de los clientes, pero normalmente tarda mucho tiempo por tantas órdenes recibidas que tiene.

Muñecas inclusivas Web

Por último, Tawell destacó que vivimos en un mundo que enfatiza mucho el “ser normal”, pero cualquiera que se vea diferente a esa normalidad se puede sentir excluido.

Para conocer el resto de los juguetes de Clare, se puede visitar su página y allí ver la variedad de muñecas que fabrica Tawell.