Una maipucina de 8 años integra un coro internacional que canta sobre el medioambiente

Abril Robles Di Marco tiene 8 años y es oriunda de Maipú. En marzo de este año fue convocada durante la pandemia para formar parte de un video musical en inglés. La pequeña incursiona en el mundo de las redes a través de su cuenta de facebook “English with Abril” donde sube algunos videos y muestra sus dotes para cantar y hablar en el idioma anglosajón a la perfección.

Es que su madre, Carolina Di Marco, es profesora de Inglés y le enseña a su hija desde pequeña.

Es por eso que en cuanto la banda belga “Zinger” halló al pequeño talento en la red supo que quería que formara parte de un video que estaba próximo a salir. Se trata de “Out of time” (Tiempo fuera) el sencillo que grabó virtualmente con otros niños y adolescentes de España, China, Gambia y Bélgica.

El video es una muestra de lo que la humanidad le está haciendo al mundo. Inicia con los imágenes que presentan a los niños que forman parte de la banda que están en distintas partes del globo. Como todos, estos niños son bombardeados con noticias negativas que con el uso de la imaginación y un buen par de tijeras recortan lo malo para reemplazarlo por cosas positivas.

Así cambian al mundo, al menos el inmediato dándole un giro a las noticias. Pieter Deknudt es el líder de Zinger quien asegura que al ver el video pareciera que las imágenes son muy violentas y estuvieran seleccionadas, pero “todas vienen de periódicos reales”, alertó.

internet

En la sucesión de imágenes se pueden observar el calentamiento global, la desnutrición infantil, la pobreza, la distribución de la riqueza de manera desigual, las guerras y conflictos entre países y líderes políticos.

El proyecto musical traducido al español “Tiempo fuera” busca generar conciencia y promover buenos valores para un mundo mejor, a partir de los niños que son el futuro. Incluso en un momento deja un gran interrogante: “Hey monster, could you eat me to someday?”. (¿Hey monstro, podrías comerme algún día?). Es un llamado a despertar conciencias y preguntarnos qué mundo estamos dejando a los más chicos.

Si bien la banda lanzará otros trabajos musicales en el futuro, aún no hay fecha cierta. Lo cierto es que Abril forma parte de ese pequeño grupo y es una mendocina comprometida con el medioambiente. Una niña que traspasó las barreras del idioma para acercarse a otros y enviar un mensaje al mundo.